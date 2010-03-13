Верстка под DLE(DataLife Engine)

Задача: из PSD макета сверстать шаблон для CMS DataLife Engine v8.3

На сайте будут 7 разделов, каждый из которых не значительно отличается по структуре.

Такие страницы как: регистрация, панель входа, голосование и тд - не нужны, в них нет необходимости.

Верстка должна быть выполнена качественно и соответствовать требованиям и стандартам.

-валидная

-кроссбраузерная

-семантичная

-на дивах

Скриншот макета в приложениях.

Наличие портфолио и отзывов приветствуется.

Указывайте цену и сроки, ну и возможные комментарии по верстке.

В АСЬКУ ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ, я сам свяжусь с человеком, чьё предложение меня заинтересовало.

Спасибо за внимание :)