Andrey2.ru gonga.ru - в правом сайдбаре необходимо разместить код который будет выводить рекламный баннер, код уже установлен, но необходимо, что-бы квадратики были по горизонтали, а не так как сейчас.
W3c валидация темы для смф
Есть действующий портал на основе движка смф и много модов, установленных туда.
Задача - справление, оптимизация, приведение к единому виду верстки и стилей SMF-шаблона сайта.
Избавление ошибок не должно повлиять на внешний вид темы во всех браузерах,
в тч в ИЕ6, где все пока что отображается нормально.
Просьба показать пару примеров ваших работ с версткой, соответствующих w3c.
В ответ дам ссылку на форум, чтобы вы смогли более плотно ознакомиться с задачей
Бюджет: 50 долл (СБС или оплата по факту) + 20 долл бонус за своевременно выполненное задание
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