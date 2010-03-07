W3c валидация темы для смф

Есть действующий портал на основе движка смф и много модов, установленных туда.

Задача - справление, оптимизация, приведение к единому виду верстки и стилей SMF-шаблона сайта.

Избавление ошибок не должно повлиять на внешний вид темы во всех браузерах,

в тч в ИЕ6, где все пока что отображается нормально.

Просьба показать пару примеров ваших работ с версткой, соответствующих w3c.

В ответ дам ссылку на форум, чтобы вы смогли более плотно ознакомиться с задачей

Бюджет: 50 долл (СБС или оплата по факту) + 20 долл бонус за своевременно выполненное задание