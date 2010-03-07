Нужна вёрстка 5 страниц, сроки до завтрашнего вечера, придётся работать плотно. В вёрстке предполагается большое количество js. Отписывайтесь, выберу по портфолио и покажу что надо сверстать
Верстка HTML
Тематика сайта - Каталог товаров и сравнение цен из разных магазинов.
Необходимо сверсать по макетам. Макеты в psd formate.
Настраивать под систему управление или движок не надо. На выходе должен быть статический html.
Акуратные код с коментариями, CSS в отдельном файле.
Профессиональная кросcбраузерная верстка, с учетом SЕО.
skype:vpsoft
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Проблема в следующем: на главной странице сайта всё норм, а на внутренних отступ сверху выскакивает... http://empatia.su/ http://empatia.su/vizazhist/Завершен15 лет назад
- $70
Сверстать тему, две страницы. Создать пустые страницы, только заголовки, без наполнения. ТЗ в приложении. В личку и аську не писать, все предложения на странице проекта. Срок и цену ...Закрыт15 лет назад
Переверстать страницу - http://argusm-biz.ru/start/ Есть макет в PSD. Есть шаблонная верстка сайта (скелет, шапка, футер). Нужно в эту шаблонную верстку "вверстать" данную страницу: вот так - http://argusm-biz.ru/. Сейчас страница сверстана без учета ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходима грамотная html-верстка макета под движок Shop-Scipt.HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт: soroka(dot)by Вывод товаров построен через ul li. Во всех браузерах выводит по 4 товара в ряд. В ie6 и ie7 все в одну колонку. ...Завершен15 лет назад
Криво работает отправка формы, точнее вообще не работает... Нужно исправить ошибки разметки - добавление картинки неправильно отображается, форма перестает отправляться. http://novostoria.ru/add/ login: tester psw: testerЗакрыт15 лет назад
Требуется человек на доработку сайта под битрикс-ом, (сайт простой, нужно только дополнить, подправить шаблон, материалы все есть) т.е. нужен человек который с битрикс "на ты". (сам делаю такие весч, но плохо знаю ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте , есть сайт на joomla на латинеце (е в р о с п б р у) необходимо наполнить страницы объектам домов, тоесть создать своеобразный каталог. когда кликаешь ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно готовую верстку сделать под joomla и еще чуть доработать! цена: 10-15$HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад