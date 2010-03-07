Верстка HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок283 просмотра

Тематика сайта - Каталог товаров и сравнение цен из разных магазинов.

Необходимо сверсать по макетам. Макеты в psd formate.

Настраивать под систему управление или движок не надо. На выходе должен быть статический html.

Акуратные код с коментариями, CSS в отдельном файле.

Профессиональная кросcбраузерная верстка, с учетом SЕО.

skype:vpsoft

CSSHTML
15 лет назад
vpsoft
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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