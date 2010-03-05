Доработка сайта на Битрикс

Требуется человек на доработку сайта под битрикс-ом, (сайт простой, нужно только дополнить, подправить шаблон, материалы все есть)

т.е. нужен человек который с битрикс "на ты". (сам делаю такие весч, но плохо знаю данную cms)

работы примерно на полдня от силы день. В перспективе такие "доработки" на постоянку.

сколько стоит ваш час работы?

приват и аську не засорять, с выбранным свяжусь сам, 9 марта

ЗЫ: покажите примеры сделанных вами сайтов на битрикс.