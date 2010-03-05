Нужна верстка + интеграция в Друпал.

макет не сложный (главная и 1 внутряк)... макет покажу в аське...

нужен нормальный специалист, чтоб время попросту не тянуть...

желательно за 1 день сделать, у кого сроки долгие просьба не беспокоить...

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