Верстка под Shop-Script Premium

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки133 просмотра

Здравствуйте!

Надо сверстать не сложный дизайн под cms Shop-Script Premium (сделать полноценный шаблон).

Дизайн покажу кандидатам.

Если вы готовы начать работу сегодня-завтра - пишите сейчас =)

Желательно указывать минимальные цены на верстку шаблона и ваши контакты.

Спасибо.

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Shulikov-v
Владислав 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад
$40
5 дней
Владиславом, была сделана качественная и кросбраузерная верстка для магазина. Его работой остался доволен :) Рекомендую!
Было приятно работать. Советую.

Заявки фрилансеров

Shulikov-v
Владислав 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад

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