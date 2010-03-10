HTML верстка

Хороший заказчик и человек. Приятный было работать. Чёткое ТЗ в следствии чего вопросов по работе не возникало, ничего не нужно было переспрашивать по работе - только делать, также своевременная оплата по факту выполненной работы без каких либо задержек и прочего, что можно сказать редкость среди заказчиков. Сотрудничеством доволен.