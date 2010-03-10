HTML верстка

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Завершен24 заявки299 просмотров

Добрый день!

Требуется качественно сверстать, простой дизайн.

Кандидатам вышлю макет для оценки окончательной стоимости.

Указывайте пожалуйста координаты и ориентировочную цену.

Спасибо.

HTML
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

vitalbka
Виталий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Работал с Виталиком, первый раз. Верстка выполнена грамотно, работа сдана в срок. Очень понравилось сотрудничество. Если требуется качественная верстка - значит вы зашли по адресу! ;) Удачи!!!
Хороший заказчик и человек. Приятный было работать. Чёткое ТЗ в следствии чего вопросов по работе не возникало, ничего не нужно было переспрашивать по работе - только делать, также своевременная оплата по факту выполненной работы без каких либо задержек и прочего, что можно сказать редкость среди заказчиков. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

vitalbka
Виталий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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