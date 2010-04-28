Требуется верстка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок198 просмотров

Требуется верстка главной страницы, на дивах с мин графики.

бюджет 30у.е.

макет в аттаче.

15 лет назад
vadimsssr
Вадим 
52 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Elvena
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель верстка высшего класса, девушка очень приятна в общение. Работа не просто в срок а даже раньше. По ходу работы добавил 2 новых элемента в дизайн, не смотря на это все мои "капризы" были восприняты адекватно и бесплатно, что немаловажно. Теперь я точно знаю к кому обратится если появится необходимость в верстке! РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик, приятно работать, все четко и спокойно, оплата вовремя и без проблем

Заявки фрилансеров

Elvena
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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