Требуется верстка

Отличный исполнитель верстка высшего класса, девушка очень приятна в общение. Работа не просто в срок а даже раньше. По ходу работы добавил 2 новых элемента в дизайн, не смотря на это все мои "капризы" были восприняты адекватно и бесплатно, что немаловажно. Теперь я точно знаю к кому обратится если появится необходимость в верстке! РЕКОМЕНДУЮ!