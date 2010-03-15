Установить дизайн на магазин WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки182 просмотра

Требуется установить дизайн на магазин WebAsyst.

Движок стандартный, без изменений.

Webasyst
15 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
15 лет назад
$150
3 дня
Отличная, качественная работа, выполнена на высоком уровне. Спасибо.
Впервые встречаю заказчика, который не только знает чего хочет, но и понимает и разбирается в технических аспектах, даже самостоятельно что-то делает и дорабатывает. Александр оставил очень приятное впечатление в работе и общении, только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
15 лет назад