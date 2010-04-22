Сверстать макет

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, нужна помощь в проэкте. Есть дизайн (в приложении ) нужно, установить на джумлу вот сюда: www.argovolna.ru/ . Прошу писать тем, кто уверен в себе и реально всё сделает ( предыдущий верстальщик не ...