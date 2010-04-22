Необходимо создать шаблон для джумлы по готовому шаблону
Сверстать макет
Сверстать макет под wordpress (резина)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Шаблон в приложении.Предлагайте сумму и сроки.Завершен15 лет назад
Лёгкая, типичная структура. От Вас цена и сроки. Остальные детали при личном общении. С исполнителем долгосрочное сотрудничество. http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/171/928/_index_copy.jpgHTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужно сделать верску макетов. Макеты вышлю исполнителям. - шапка (небо) – резиновая на всю ширину. - весь сайт центрируется по центру - тянется от 1024 до 1152 ...Завершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, нужна помощь в проэкте. Есть дизайн (в приложении ) нужно, установить на джумлу вот сюда: www.argovolna.ru/ . Прошу писать тем, кто уверен в себе и реально всё сделает ( предыдущий верстальщик не ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте, Нужно сверстать 2-а шаблона сайта (главная + 2 внутренних стр) на основе уже сверстанного базового шаблона, с минимальными правками общего для всех html. Верстка блочная, не резинка. Главные ...Завершен15 лет назад
- $175
Верстка шаблона сайта и магазина. Настройка магазина. Joomla 1.5.14 + VirtueMart 1.1.4Завершен15 лет назад
Необходимо преобразовать WORD-вский файл в HTML. - важно учесть наличие картинок - структура должна получиться идентичной - КОД должен быт ЧИСТЫМ Жду ваших предложений!Завершен15 лет назад
Необходимо переделать совсем не сложный PSD в HTML. как можно меньше кода, слоями (DIVами). PSD на почту. от Вас цена и сроки.Завершен15 лет назад
Доброго времени суток, нужно растянуть ширину шаблона (IPB 2.6), или подсказать. Могу отблагодарить отзывом или оплачу вебмонеями. icq 1 700 250HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад