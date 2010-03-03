Растянуть ширину шаблона

Нужен специалист-консультант, которому можно звонить по телефону, задавать разные вопросы по работе сайта, спрашивать советы - как лучше сделать и т.п. Сейчас уже есть вопросы по шаблонам, где-то надо шрифт поменять, где-то картинку фоновую задать, ...