Растянуть ширину шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки142 просмотра

Доброго времени суток, нужно растянуть ширину шаблона (IPB 2.6), или подсказать. Могу отблагодарить отзывом или оплачу вебмонеями. icq 1 700 250

15 лет назад
Niyazaliev
Кай 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка шаблонов сайта

    Уважаемые господа, необходимо выполнить качественную верстку шаблонов сайта с ПСД макетов. Валидность XHTML, DIV, точно по макету, строгое следование комментариям. Творчество не приветствуется. Разумные предложения и умные вопросы принимаются. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка 3-х страниц

    $40

    Макеты прикреплены Требования: кроссбраузерно (ИЕ 6 обязательно), валидно, на div Слева каталог товаров, при клике должен раскрываться(подключить jquery) Сверху должна быть прокрутка на jquery Динамик снизу(справа) должен быть не ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внести изменения на сайт .shtml галерея фотографий

    Всем добрый день! Необходимо переделать существующий сайт angelo(dot)kiev.ua написанный немного корявым кодом (код смотрим) на .shtml-файлах Вот список необходимых изменений: 1. Поменять расположение фото в коллекциях ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Консультант по CMS Joostina

    Нужен специалист-консультант, которому можно звонить по телефону, задавать разные вопросы по работе сайта, спрашивать советы - как лучше сделать и т.п. Сейчас уже есть вопросы по шаблонам, где-то надо шрифт поменять, где-то картинку фоновую задать, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подправить гл. страницу в WA shop-script

    Требуется подправить гл. страницу в WA shop-script В горизонтальном меню проставить вертикальные разделители( в низу тоже) Ссылки при наведении меняют цвет. Кроссбраузность ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходима верстка однотипных макетов

    Необходимо сверстать однотипные макеты. Требования к верстке: - Минимум (X)HTML-кода (DIV верстка) - Кросбраузерность и валидность кода; - На выходе должен получиться резиновый сайт - Шаблон должен быть ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета под самописный движок

    Есть макеты - главная и страница катаолга. Всвязи с дефолтом штатного верстальщика требуется быстро разрезать макет под самописный движок. Движок напоминает umi.cms, особых отличий от других движков нет. Технические подробности - победителю. В ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить css на jomla

    $5

    Есть css надо сделать : 1. красиво и читаемо левое меню сайта - более крупно 2. ссылки сейчас выделяются светло-серым - надо сделать подчеркиваемыми и читаемыми. polyart.ru

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад