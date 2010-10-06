Верстка шаблонов сайта

Уважаемые господа, необходимо выполнить качественную верстку шаблонов сайта с ПСД макетов.

Валидность XHTML, DIV, точно по макету, строгое следование комментариям. Творчество не приветствуется. Разумные предложения и умные вопросы принимаются.

Вы должны полюбить проект как родной и всячески способствовать его качественному воплощению.

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