Верстка шаблонов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок364 просмотра

Уважаемые господа, необходимо выполнить качественную верстку шаблонов сайта с ПСД макетов.

Валидность XHTML, DIV, точно по макету, строгое следование комментариям. Творчество не приветствуется. Разумные предложения и умные вопросы принимаются.

Вы должны полюбить проект как родной и всячески способствовать его качественному воплощению.

Рассматриваются кандидатуры только из Украины. Хорошее портфолио обязательно. Предложения оставляйте в тендере, цените свое и наше время.

15 лет назад
maxime
Тм Мм 
87 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$210
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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