Макеты прикреплены Требования: кроссбраузерно (ИЕ 6 обязательно), валидно, на div Слева каталог товаров, при клике должен раскрываться(подключить jquery) Сверху должна быть прокрутка на jquery Динамик снизу(справа) должен быть не ...
Верстка шаблонов сайта
Уважаемые господа, необходимо выполнить качественную верстку шаблонов сайта с ПСД макетов.
Валидность XHTML, DIV, точно по макету, строгое следование комментариям. Творчество не приветствуется. Разумные предложения и умные вопросы принимаются.
Вы должны полюбить проект как родной и всячески способствовать его качественному воплощению.
Рассматриваются кандидатуры только из Украины. Хорошее портфолио обязательно. Предложения оставляйте в тендере, цените свое и наше время.
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