Требуется подправить гл. страницу в WA shop-script В горизонтальном меню проставить вертикальные разделители( в низу тоже) Ссылки при наведении меняют цвет. Кроссбраузность ...
Нужна помощь, нарезать дизайн на Джумлу!
Есть готовый дизайн нужно его нарезать на Джуилу. Основные модули, плюс СЕО модуль.
Да еще, на главной странице есть флеш.
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