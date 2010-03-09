Верстка шаблона сайта и магазина. Настройка магазина. Joomla 1.5.14 + VirtueMart 1.1.4
HTML+CSS верстка 2-х шаблонов
Здравствуйте,
Нужно сверстать 2-а шаблона сайта (главная + 2 внутренних стр) на основе уже сверстанного базового шаблона, с минимальными правками общего для всех html. Верстка блочная, не резинка.
Главные приложены.
Обязательно отличные знания и ОПЫТ в html+css верстке.
Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:
Цена в рублях за весь проект?
Примеры работ (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Время на нарезку работу?
Страна, город проживания?
Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!
Skype?
ICQ?
Успехов!
Олег
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