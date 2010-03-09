HTML+CSS верстка 2-х шаблонов

Олег - компетентный порядочный заказчик, каких мало. Точно знает, чего хочет. В ходе проекта работы прибавилось, и оплата не заставила себя ждать. Я доволен сотрудничеством на все 100%! Буду рад работать с ним и в дальнейшем. Рекомендую!