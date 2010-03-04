Преобразовать WORD в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок433 просмотра

Необходимо преобразовать WORD-вский файл в HTML.

- важно учесть наличие картинок

- структура должна получиться идентичной

- КОД должен быт ЧИСТЫМ

Жду ваших предложений!

HTML
15 лет назад
andcrew
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Дмитрий в считанные минуты справился с заданием, все требования были выполнены. Рекомендую. 10+
Благодарю за работу Андрея (andcrew). Быстро дал понять что сделать, где исправить, а за вознаграждение вообще нет слов, Быстро и оперативно оплатил мою работу. Рекомендую Андрея (andcrew) как работодателя 10+

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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