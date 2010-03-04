CSS хак для IE

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Закрыт7 заявок200 просмотров

Сайт nord.nordconsulting.ru

Нужно сделать CSS хак для IE, чтобы отображалось как в опере как в FF, IE7 или опере.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

CSS
15 лет назад
rucraft
Кир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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