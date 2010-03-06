Нужен сверстанный шаблон

Имеется макет, вот такой: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=22992&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V

Мне нужен сверстанный в HTML шаблон. Предпочтительно - верстка слоями. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких атрибутов Style и тем более - тегов font.

Основной шрифт - Tahoma, в т.ч и в меню.

Логотип должен быть в виде PNG с прозрачным фоном. Шрифт лого можно использовать любой - он все равно будет заменен. Главное, - чтобы это была PNG с прозрачным фоном (подчеркиваю).

И верхнее, и левое меню должно быть сверстано в виде простого списка, без всяких дополнительных примочек. Например:

main page

about us и.т.д

В приложении - чертежик, поясняющий, какая должна быть ширина блоков.