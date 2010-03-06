Сверстать макет под wordpress (резина)
Нужен сверстанный шаблон
Имеется макет, вот такой: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=22992&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V
Мне нужен сверстанный в HTML шаблон. Предпочтительно - верстка слоями. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких атрибутов Style и тем более - тегов font.
Основной шрифт - Tahoma, в т.ч и в меню.
Логотип должен быть в виде PNG с прозрачным фоном. Шрифт лого можно использовать любой - он все равно будет заменен. Главное, - чтобы это была PNG с прозрачным фоном (подчеркиваю).
И верхнее, и левое меню должно быть сверстано в виде простого списка, без всяких дополнительных примочек. Например:
- main page
- about us
и.т.д
В приложении - чертежик, поясняющий, какая должна быть ширина блоков.
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