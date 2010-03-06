Нужен сверстанный шаблон

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок253 просмотра

Имеется макет, вот такой: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=22992&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V

Мне нужен сверстанный в HTML шаблон. Предпочтительно - верстка слоями. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких атрибутов Style и тем более - тегов font.

Основной шрифт - Tahoma, в т.ч и в меню.

Логотип должен быть в виде PNG с прозрачным фоном. Шрифт лого можно использовать любой - он все равно будет заменен. Главное, - чтобы это была PNG с прозрачным фоном (подчеркиваю).

И верхнее, и левое меню должно быть сверстано в виде простого списка, без всяких дополнительных примочек. Например:

  • main page

  • about us

    • и.т.д

В приложении - чертежик, поясняющий, какая должна быть ширина блоков.

CSSHTML
15 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Антон — безусловно один из лучших верстальщиков, с которыми мне приходилось работать за последние 7-8 лет. Скорость исполнения работы превзошла ожидания. Качество верстки — отличное. Все сделано так, как мне было надо. Остался доволен сотрудничеством.
Сработали быстро и четко, никаких нареканий, оплата в полном объеме...Спасибо за заказ, буду рад новым!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад