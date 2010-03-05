Нужно сделать стиль SCROLLBAR

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Завершен1 заявка105 просмотров

Вот файлы на стиль в папке images щас стандартное стоит.

15 лет назад
Lovecore
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Заказчик сделал отлично и качественно свою работу,думаю будем и в дальнейшем сотрудничать.
Заказчик четко поставил задачу и после выполнения своевременно оплатил. Приятно работать с таким человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад