Коррективы сайта на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки254 просмотра

Сайт создан на joomla 1.5

Необходимо:

* настроить возможность просмотра сайта через IE 7

* корректно настроить ТВ программу с сайта http://kinoplaneta.net/partnership.php

* по максимуму улучшить скорость загрузки сайта

Joomla
15 лет назад
3313735
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранные исполнители

Sait-IP
Ооо 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$15
1 день
pushka
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Sait-IP
Ооо 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
pushka
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад