Сверстать макет под wordpress (резина)
Необходима вёрстка несложного проекта
В приложении макет который нужно отверстать. Задание необходимо выполнить сегодня.
Оплата по факту или через СБС.
К кандидатам требования такие:
Хотя бы несколько отзывов по вёрсткам, портфолио, наличие ICQ или Skype, реализация проекта сегодня, вежливость.
Исполнителю будет предоставлен PSD.
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