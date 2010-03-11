Необходима вёрстка несложного проекта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок168 просмотров

В приложении макет который нужно отверстать. Задание необходимо выполнить сегодня.

Оплата по факту или через СБС.

К кандидатам требования такие:

Хотя бы несколько отзывов по вёрсткам, портфолио, наличие ICQ или Skype, реализация проекта сегодня, вежливость.

Исполнителю будет предоставлен PSD.

15 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Игорь хорошо выполнил свою работу, как и обещал в срок, изменения внёс оперативно мы всё сразу приняли, рекомендую.
Александр четко поставил задачу. После выполнения без промедлений оплатил. Приятно работать с этим человеком! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад