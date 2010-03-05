Оживить сайт, наполнить, скорректировать

Нужны грамотные верстальщики,кто реально понимает,а не по шаблонам сайты втюхивает.Сам,написал,косяки есть:меню в разных браузерах висит не там,где надо,блоки иногда перекашивает(от разрешения экрана зависит)-не пойму,где и как-и картинки не одного размера.

Бюджет скромный.

Еще-хочу флеш-баннер,небольшой,на всех страницах,хотя я понял,как это сделать.

Контент(статьи,направления-электромонтаж в цехах,на производстве,в кафе,ресторанах.красивые тексты.Может и сам написал бы,но ...

Еще -интересные статьи про вентиляцию.Копипастить с других сайтов не надо!

В общем,хочу много:денег мало.

Но все равно,спасибо.

Разместил на многих фриланс-сайтах,предложения поступают,посмотрим.

Адрес скайп project222

сайт посмотреть http://superelectro.ru

Раскручивать не надо! Не надо раскрутки! Еще раз-мне не надо оптимизации и раскрутки!