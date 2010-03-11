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Сверстать 1 страницу
Нужно сверстать 1 страницу из psd. Верстка должна быть валидная и работать в основных браузерах.
Превьюшка страницы в приложении. Закончить желательно до завтра (06-мар-2010).
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