Нужно сделать шаблон Wordpress из PSD исходников. Валидная xhtml верстка, совместимость со всеми популярными браузерами (IE6+, Firefox, Opera, Safari, Chrome)
Наполнить сайт на joomla
Здравствуйте , есть сайт на joomla на латинеце (е в р о с п б р у) необходимо наполнить страницы объектам домов, тоесть создать своеобразный каталог.
когда кликаешь например на деревянные дома появляется картинка 1, потом когда кликаешь на какой либо дом появляется картинка 2 с описанием (см карт 10-03-4)
всего объектов 1140 .
Бюджет и сроки от Вас.
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