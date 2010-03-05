Наполнить сайт на joomla

Здравствуйте , есть сайт на joomla на латинеце (е в р о с п б р у) необходимо наполнить страницы объектам домов, тоесть создать своеобразный каталог.

когда кликаешь например на деревянные дома появляется картинка 1, потом когда кликаешь на какой либо дом появляется картинка 2 с описанием (см карт 10-03-4)

всего объектов 1140 .

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