CSS хак для IE на Joomla + активировать флеш

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CMS: joomla

Нужно сделать CSS хак для всех IE, чтобы флеш отображался как в FF, IE7 или опере.

Плюс сделать так, чтобы флеш был активированным при загрузке страницы, т.е. так, как отображается сейчас в ФФ или ИЕ7, а не как в опере.

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