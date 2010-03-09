CSS хак для IE на Joomla + активировать флеш

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Завершен4 заявки173 просмотра

Сайт: nord.nordconsulting.ru

CMS: joomla

Нужно сделать CSS хак для всех IE, чтобы флеш отображался как в FF, IE7 или опере.

Плюс сделать так, чтобы флеш был активированным при загрузке страницы, т.е. так, как отображается сейчас в ФФ или ИЕ7, а не как в опере.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

Оплата безопасной сделкой.

CSSJoomla
15 лет назад
rucraft
Кир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Haoss
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Дмитрий работу выполнил хорошо. Всё сделал в срок. С пониманием отнёсся к небольшим доработкам. Проблемы с переделыванием возникли только из-за того, что я не всё объяснил. Т.е. формально он мог бы вообще ничего не доделывать. Однако исполнитель вошёл в положение ничего не понимающего в предмете заказчика (меня) и всё сделал как было нужно (а не как я ему объяснил %) ). Рекомендую сотрудничать.
Рекомендую к сотрудничеству. Все вопросы решались своевременно, оплата в срок! Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

Haoss
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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