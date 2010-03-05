Сделать шаблон для LiveStreet из готового psd

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  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки158 просмотров

Есть готовый макет в psd. Нужно сверстать шаблон для LiveStreet из под него.

Жду сроки и цены.

15 лет назад
kleomedia
Мехов 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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