Нужно сделать шаблон Wordpress из PSD исходников. Валидная xhtml верстка, совместимость со всеми популярными браузерами (IE6+, Firefox, Opera, Safari, Chrome)
Сверстать сайт
Нужно сверстать сайт как на картинках (в jpg, в psd нет). Без контента, только шаблоны.
Места для контента заполнить текстом "Тут нужно написать текст", или что-то в этом роде.
Страниц около 40, но они похожи.
Оплата договорная, по вебмани.
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