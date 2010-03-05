Нужно сверстать сайт как на картинках (в jpg, в psd нет). Без контента, только шаблоны.

Места для контента заполнить текстом "Тут нужно написать текст", или что-то в этом роде.

Страниц около 40, но они похожи.

Оплата договорная, по вебмани.