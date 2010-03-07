Поправить HTML верстку (jquery)

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Криво работает отправка формы, точнее вообще не работает...

Нужно исправить ошибки разметки - добавление картинки неправильно отображается, форма перестает отправляться.

http://novostoria.ru/add/

login: tester

psw: tester

HTMLjQuery
15 лет назад
funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

artem_
Артем 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$15
1 день

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artem_
Артем 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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