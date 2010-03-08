Нужна вёрстка 5 страниц

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок182 просмотра

Нужна вёрстка 5 страниц, сроки до завтрашнего вечера, придётся работать плотно. В вёрстке предполагается большое количество js.

Отписывайтесь, выберу по портфолио и покажу что надо сверстать

JavaScript
15 лет назад
lseldonl
Иван 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

htmlmake
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$200
1 день
Спасибо Сергею, поработал в ускоренном темпе и успел в сжатые сроки. Работу выполнил профессионально!

Заявки фрилансеров

htmlmake
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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