Нужно сделать шаблон Wordpress из PSD исходников. Валидная xhtml верстка, совместимость со всеми популярными браузерами (IE6+, Firefox, Opera, Safari, Chrome)
Верстка PSD макета под Shop Script
Необходима грамотная html-верстка макета под движок Shop-Scipt.
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