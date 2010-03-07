Здравствуйте, Имеется шаблон, который надо сверстать. В нем есть шапка и общее расположение элементов. Вам кроме верстки надо будет привести его в нормальный вид (подправить цвета, шрифты, мелкие элементы вроде линий) ...
Верстка 4-х страниц.
Приветствую.
Необходимо сверстать 4 страницы.
Сложностей с версткой возникнуть не должно, т.к. каждая страница представляет собой картинки и текст. Есть парочка форм. Форма обратной связи и форма заказа. Есть один скрипт стандартной фото галереи и слайдер. Верстка срочная. Кто загружен, просьба не писать. Макеты в .psd. Скрины высылаю по запросу на почту, если заявленная цена, сроки и качества ваших работ меня более-менее устраивают. Для начинающего верстальщика — хорошая практика.
Мне нужен относительно свободный от заказов человек.
От вас средняя цена за верстку всей работы.
Гарантированная оплата по факту выполненной работы в установленный на переговорах срок.
Спасибо.
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