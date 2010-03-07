Верстка 4-х страниц.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок395 просмотров

Приветствую.

Необходимо сверстать 4 страницы.

Сложностей с версткой возникнуть не должно, т.к. каждая страница представляет собой картинки и текст. Есть парочка форм. Форма обратной связи и форма заказа. Есть один скрипт стандартной фото галереи и слайдер. Верстка срочная. Кто загружен, просьба не писать. Макеты в .psd. Скрины высылаю по запросу на почту, если заявленная цена, сроки и качества ваших работ меня более-менее устраивают. Для начинающего верстальщика — хорошая практика.

Мне нужен относительно свободный от заказов человек.

От вас средняя цена за верстку всей работы.

Гарантированная оплата по факту выполненной работы в установленный на переговорах срок.

Спасибо.

15 лет назад
Dorvey
Дорвей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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