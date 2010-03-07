Перенос проекта на платформу WPMU

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок156 просмотров

Настройка контактной формы, подписки, перенос контента.

сайт http://bzm.su

Информацию надо перенести без "межрегионального семинара"

15 лет назад
bzm
56 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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