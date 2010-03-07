Работы с партнерским скриптом goodbody

Есть скрипт партнерского интернет-магазина от www.goodbody.ru

(Придется зарегистрироваться что бы скачать скрипт. Там же станут доступны инструкции для веб разработчиков по работе со скриптом.)

1) Нужно сверстать макет в PSD и "прикрутить" в качестве дизайна к скрипту. Верстать 2-3 страницы - гл, категории, товар. Верстать на div'ах, вместо таблиц, на чем сделан скрипт.

(Макет покажем по запросу.)

2) Программинг, модификации скрипта (php, smarty):

поменять вид url генерируемых по умолчанию скриптом (с бессмысленных умолчальных наборов символов, к виду, например site/nazvanie_tovara_v_translite.html). Кажется, в скрипте это уже все предусмотрено, надо только включить...

Изменить вывод статей - убрать часть /articles/XX/ из url.

Скрипт еще вроде самообновляемый, и что бы в дальнейшем не потерять изменения, запретить ему это самое обновление.

Принятие проекта и оплата после демонстрации всего функционала на вашем сайте.

Предпочтения людям, уже выполнявшим подобные работы с скриптом этой партнерки.