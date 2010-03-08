Изменить дизайн шаблона versatility 3 для Joomla

Добрый день! нужно изменить верхушку шаблона versatility 3 для Joomla - разработали логотип большего размера, чем зашит в дизайне по умолчанию. Вставка большей по размеру картинки ни к чему не приводит.

Специалист с опытом работы в Joomla или версткой на div разберется быстро, посему цена не должна быть большой ).

Жду Ваши предложения,