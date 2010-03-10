Дизайн главной,каталога и индив.страницы товара в слоях в .psd. Не сложный. Требуется кроссбраузерно,валидно сверстать данный дизайн под Вебассист. Кто возьмется? Заинтересовавшимся покажу макеты в личку. Заявки скрыты.
HTML верстка страницы для Wordpress
Достаточно простая верстка. Дам файл в PDF, его надо перевести в HTML. В приницпе я перегнал софтом, но там есть помарки, все равно надо дорабатывать или может проще заново сверстать в упрощенном виде. Размер 2 странички PDF.
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