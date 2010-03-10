HTML верстка страницы для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок245 просмотров

Достаточно простая верстка. Дам файл в PDF, его надо перевести в HTML. В приницпе я перегнал софтом, но там есть помарки, все равно надо дорабатывать или может проще заново сверстать в упрощенном виде. Размер 2 странички PDF.

HTMLWordPress
15 лет назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Страничку сделал быстро в соответствии с исходноком и подогнал под дизайн сайта. Работой доволен и цена приемлема. Рекомендую.
Второй проект и никаких проблем по процессу сотрудничества и оплате.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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