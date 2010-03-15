Быстрая верстка, 5 небольших страничек

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки353 просмотра

Заказчик предоставил дизайн, его надо достаточно быстро сверстать в валидный HTML. Все нестандартные шрифты - картинками. Сайт не тянущийся, по центру на темном фоне и обязательно с тенью под плашкой.

HTML
15 лет назад
cooreets
Фролов 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень хорошо выполненная работа.
Спасибо за сотрудничество!
alexmoruz
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

m0nstr0
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
alexmoruz
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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