Подкорректировать шаблон DLE

DLE 8.2

ресурс 151rezerv.ru

необходимо подкорректировать шаблон.

Так чтобы везде по сайту, можно было вставлять рекламу из админки, т.е. посредством тэга стандартного для DLE.

Реклама будет вставляться в основном 468*60, но возможно впоследствии и больше размером, так что необходимо предусмотреть возможность вставки баннеров и большего размера, место расположение: вверху в синем, пустом на данный момент поле над основным текстом статей, там где стрелкочки еще.

Реклама должна отображаться как на главной странице, так и на коротких новостях и на полных.

Должна поддерживаться вставка Flash баннеров.

При этом шаблоне не должен рассыпаться.