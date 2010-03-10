Подкорректировать шаблон DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки118 просмотров

DLE 8.2

ресурс 151rezerv.ru

необходимо подкорректировать шаблон.

Так чтобы везде по сайту, можно было вставлять рекламу из админки, т.е. посредством тэга стандартного для DLE.

Реклама будет вставляться в основном 468*60, но возможно впоследствии и больше размером, так что необходимо предусмотреть возможность вставки баннеров и большего размера, место расположение: вверху в синем, пустом на данный момент поле над основным текстом статей, там где стрелкочки еще.

Реклама должна отображаться как на главной странице, так и на коротких новостях и на полных.

Должна поддерживаться вставка Flash баннеров.

При этом шаблоне не должен рассыпаться.

DLE
15 лет назад
General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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Спасибо Дмитрию (General99) за работу! Быстро четко дал понять что сделать. Выполнил, получил гонорар! Всем рекомендую Дмитрия в качестве работодателя +10.

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afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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