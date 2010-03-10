Добрый день, Срочно нужно сделать сайт на html, кроссбрауз., под разные разрешения Можно убрать загрузку и флэшевые элементы. Видео оставлять, тексты тоже, переливание логотипа тоже. ...
Подкорректировать шаблон DLE
DLE 8.2
ресурс 151rezerv.ru
необходимо подкорректировать шаблон.
Так чтобы везде по сайту, можно было вставлять рекламу из админки, т.е. посредством тэга стандартного для DLE.
Реклама будет вставляться в основном 468*60, но возможно впоследствии и больше размером, так что необходимо предусмотреть возможность вставки баннеров и большего размера, место расположение: вверху в синем, пустом на данный момент поле над основным текстом статей, там где стрелкочки еще.
Реклама должна отображаться как на главной странице, так и на коротких новостях и на полных.
Должна поддерживаться вставка Flash баннеров.
При этом шаблоне не должен рассыпаться.
Выбранный исполнитель
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