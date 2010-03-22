Готовый сайт с флеш перенести на html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок346 просмотров

Добрый день,

Срочно нужно сделать сайт на html, кроссбрауз., под разные разрешения

Можно убрать загрузку и флэшевые элементы. Видео оставлять, тексты тоже, переливание логотипа тоже.

Сроки оцениваю в 2-4 дня, показывать на вашем сервере

HTML
15 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$160
5 дней
Олег профессионально выполнил работу, внес все правки оперативно. Оперативно и конструктивно подходит к работе. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Очень понравилось работать. Четкие задачи, понимание того что должно получиться, своевременная-моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество! ).

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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