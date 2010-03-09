Заказчик предоставил дизайн, его надо достаточно быстро сверстать в валидный HTML. Все нестандартные шрифты - картинками. Сайт не тянущийся, по центру на темном фоне и обязательно с тенью под плашкой.
Верстка нескольких сайтов
Требуется сверстать несколько несложных макетов (сайтов).
Каждый сайт это 1-3 страницы (страницы отличаются только центральным блоком).
Требования к верстке:
- блочная
- в css необходимо прописать все необходимые вещи, для создания на основе существующих страниц любых других (т.е. в том числе прописать стили элементов форм).
Рассматриваются предложения только при наличии портфолио.
Сроки 1н день == 1н макет.
Оплата до 30$ за сайт.
Приниматься работа будет так:
Я в браузере открываю верстку и то что сделал дизайнер.
Работу не приму до тех пор, пока отличий не будет.
Заявки фрилансеров
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