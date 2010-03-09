Верстка нескольких сайтов

Требуется сверстать несколько несложных макетов (сайтов).

Каждый сайт это 1-3 страницы (страницы отличаются только центральным блоком).

Требования к верстке:

- блочная

- в css необходимо прописать все необходимые вещи, для создания на основе существующих страниц любых других (т.е. в том числе прописать стили элементов форм).

Рассматриваются предложения только при наличии портфолио.

Сроки 1н день == 1н макет.

Оплата до 30$ за сайт.

Приниматься работа будет так:

Я в браузере открываю верстку и то что сделал дизайнер.

Работу не приму до тех пор, пока отличий не будет.