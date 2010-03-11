Есть макет .psd Нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. Фиксированная ширина и высота . Обязательно! : кроссбраузерность - адекватное отображение в разных браузерах, размерах окна и разрешениях, успешный опыт работы с шаблонами ...
Нужно внести изменения в верстку сайта магазина
Нужно внести небольшие изменения в верстку сайта магазина.
Подредактировать 8 файлов стилей и картинки касающиеся стиля вывода одного поля.
Предпочтение исполнителям с опытом.
Предложения оставляйте кину в личку ТЗ.
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