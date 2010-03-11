Нужно внести изменения в верстку сайта магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки156 просмотров

Нужно внести небольшие изменения в верстку сайта магазина.

Подредактировать 8 файлов стилей и картинки касающиеся стиля вывода одного поля.

Предпочтение исполнителям с опытом.

Предложения оставляйте кину в личку ТЗ.

15 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$15
1 день
Быстро и профессионально исправил CSS. Очень доволен.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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