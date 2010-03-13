Исправление и дополнение контента!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка175 просмотров

Требуется исправить 2 ошибки на двух сайтах.

1) newtone.az/gallery.html - исправить показ фотогалереи на страницах каталога (на 3-х языках)

2) 050cars.com - добавить немного кода для отображения не помещающихся на главной объявлений. Проще говоря странички - 1, 2, 3, 4..... х (где х - последняя страница)

Работу надо сделать быстро и качественно.

Сроки - 1 неделя.

Цены - предлагайте. Бюджет не высок.

15 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

WeWillDo
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Сделано быстро и красиво. Спасибо за проделанную работу.
Заказчик абсолютно адекватный и честный. Деньги выдал в полном объеме. Приятный в общении. Рекомендую, не пожалеете.

Заявки фрилансеров

WeWillDo
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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