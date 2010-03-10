Есть макет .psd Нужно сверстать шаблон для Joomla 1.5. Фиксированная ширина и высота . Обязательно! : кроссбраузерность - адекватное отображение в разных браузерах, размерах окна и разрешениях, успешный опыт работы с шаблонами ...
Качественная верстка 4 несложных страниц
Сверстать 4 страницы. Проверим на валидность, кроссбраузерность.
Нужно качественно, в едином стиле, без лишних повторяющихся стилей и пр.
Пишем сразу цену. Начать нужно завтра, до воскресенья вечера. Только с отзывами и нормальным портфолио.
Спасибо.
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