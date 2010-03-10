Валидная верстка

Требуется проанализировать все страницы сайта (их там несколько типов) и поправить верстку, чтобы была валидной. Адрес сайта в приложении. Общая концепция должна оставаться той же, что и сейчас - всё оформление в css, в html только содержание, ничего лишнего ни там, ни там. Если потребуется изменять стили, первым делом править существующие стили, и только в случае необходимости создавать новые. Внешний вид не должен измениться, во всех браузерах и при разных разрешениях экрана.