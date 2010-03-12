Необходимо исправить баги на сайте (Джумла)

Дмитрий оказался единственным исполнителем, который реально смог выполнить весьма непростое задание. Ни один из специалистов больше не стал браться за этот проект, а Дима сказал - и сделал. Мы все равно до конца не могли поверить, что он выполнит поставленную задачу. Но Дмитрий оказался на высоте - все сделал, как нужно, был терпелив и усидчив. Потратил на наш проект очень много времени и довел дело до конца. Все правки и доработки (а мы очень вредные заказчики) он вносил по первой просьбе. Показал себя настоящим виртуозом кросс-браузерной верстки, и поразил нас своим профессионализмом. Теперь перед нами не стоит вопрос - кому отдавать остальные заказы. Только Дмитрий!