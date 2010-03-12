Необходимо исправить баги на сайте (Джумла)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки192 просмотра

Нужен специалист, который сможет исправить баги верстки на сайте (оптимизировать код под ИЕ6) – они отображаются только в ИЕ6, в остальных браузерах все отлично.

Шаблон лицензионный.

Просьба писать только тем, кто реально справится с этой задачей. Срок – 1-2 дня.

Ваша разумная цена.

Joomla
15 лет назад
legion-perevod
Альфа 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Дмитрий оказался единственным исполнителем, который реально смог выполнить весьма непростое задание. Ни один из специалистов больше не стал браться за этот проект, а Дима сказал - и сделал. Мы все равно до конца не могли поверить, что он выполнит поставленную задачу. Но Дмитрий оказался на высоте - все сделал, как нужно, был терпелив и усидчив. Потратил на наш проект очень много времени и довел дело до конца. Все правки и доработки (а мы очень вредные заказчики) он вносил по первой просьбе. Показал себя настоящим виртуозом кросс-браузерной верстки, и поразил нас своим профессионализмом. Теперь перед нами не стоит вопрос - кому отдавать остальные заказы. Только Дмитрий!
Вот и поверили в меня Екатерина и Денис - Студия Альфа (legion-perevod)! Я был очень рад сдержать свое обещание и доделать работу до конца, все сделано как было указано в ТЗ. Приятно познакомился, очень хорошо сработались вместе, получил хороший гонорар и обалденный отзыв Спасибо Вам! Рекомендую Студия Альфа (legion-perevod) в качестве Работодателя, очень серьезные и честные люди!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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