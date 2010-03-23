Спец проект для BAR

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка107 просмотров

Допилить footer в шаблоне

15 лет назад
zao-rokos
Назар 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

BAR
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо данному исполнителю, Еще раз убедился что Андрей мастер своего дела. все что касается доработок и переработок делает сразу! Большое спасибо Андрей за работу и за терпение!
Спасибо за работу. Хороший заказчик в работе, и в оплате труда фрилансера. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

BAR
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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