Есть несколько ошибок в верстке темы Drupal, нужна срочная помощь сегодня.
CSS-элемент.
На сайте студии загара есть информация о 5 соляриях: http://vs-sun.ru/plesheeva.html.
Это 5 таблиц друг под другом, которые занимают много вертикального места.
Вместо этого надо сделать таблицу 2x3, где в каждой ячейке будет название каждого солярия, являющееся ссылкой (текст-декорэйт: пунктир). (5-ый солярий занимает третью строку, две ячейки).
При щелчке по ссылке снизу показывается слой с описанием соответствующего солярия. То есть, раньше описания были друг под другом, а сейчас они должны заменять друг друга при щелчке по названию нужного солярия.
Изначально должно быть активным описание первого солярия.
Название текущего солярия должно быть без подчеркивания и не являться ссылкой.
Мне нужны html-код с
для 5 "соляриев" и css. Сделайте разметку, а конкретный текст с картинками я вставлю в блоки сам.
Оплата: 150 WMR после работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно порезать несложный макет. Кроссбраузерность, валидность и чистота кода.Закрыт15 лет назад
- $250
Нужна разработка темы для DRUPAL, которая будет включать: - верстку - программирование JS-галереи - программирование темы Пожалуйста, оставляйте заявки только в том случае, если вы знаете, что такое тема ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Есть Проблема со стилями в форме поиска в ие 6. Вот ссылка на сайт: http://hotel.prgmm.ru/ Внизу смотрите Форму Бронирования,кликайте на Расширеный поиск в ие 6. Жду Ваших предложений. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется проанализировать все страницы сайта (их там несколько типов) и поправить верстку, чтобы была валидной. Адрес сайта в приложении. Общая концепция должна оставаться той же, что и сейчас - всё оформление в css, в html ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно внести небольшие изменения в верстку сайта магазина. Подредактировать 8 файлов стилей и картинки касающиеся стиля вывода одного поля. Предпочтение исполнителям с опытом. Предложения оставляйте кину в личку ТЗ.Завершен15 лет назад
Необходимо перевести екселевские таблицы в HTML Таблицы типа: ХХХ около 10 штук (сейчас- 2). Оплата по факту. Пишем здесь стоимость и срок!Закрыт15 лет назад
- $50
Требуется исправить 2 ошибки на двух сайтах. 1) newtone.az/gallery.html - исправить показ фотогалереи на страницах каталога (на 3-х языках) 2) 050cars.com - добавить немного кода для отображения не помещающихся ...Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо сверстать главную страницу сайта как можно быстрее (до утра по МСК). Если владеете jQuery, то цены вам нет, т.к. в вёрстку необходимо добавить два ползунка и менюшку. Жду ...Завершен15 лет назад
Сверстать 4 страницы. Проверим на валидность, кроссбраузерность. Нужно качественно, в едином стиле, без лишних повторяющихся стилей и пр. Пишем сразу цену. Начать нужно завтра, до воскресенья вечера. Только с отзывами и ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт15 лет назад