CSS-элемент.

На сайте студии загара есть информация о 5 соляриях: http://vs-sun.ru/plesheeva.html.

Это 5 таблиц друг под другом, которые занимают много вертикального места.

Вместо этого надо сделать таблицу 2x3, где в каждой ячейке будет название каждого солярия, являющееся ссылкой (текст-декорэйт: пунктир). (5-ый солярий занимает третью строку, две ячейки).

При щелчке по ссылке снизу показывается слой с описанием соответствующего солярия. То есть, раньше описания были друг под другом, а сейчас они должны заменять друг друга при щелчке по названию нужного солярия.

Изначально должно быть активным описание первого солярия.

Название текущего солярия должно быть без подчеркивания и не являться ссылкой.

Мне нужны html-код с

для 5 "соляриев" и css. Сделайте разметку, а конкретный текст с картинками я вставлю в блоки сам.

Оплата: 150 WMR после работы.