1) сверстать дизайн 2) одеть на друпал 3) прикрутить к друпалу модули 4) выложить на наш хостинг. За это плачу 70$ . Расчёт - яндекс-деньги по курсу 1 к 30. Макеты ...
Приватный проект для Харитонова Роберта.
Нужно выполнить верстку для Moy-Web.
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