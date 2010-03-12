Приватный проект для Харитонова Роберта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка111 просмотров

Нужно выполнить верстку для Moy-Web.

15 лет назад
xLihoy
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Человек ответственный, работу выполнил в срок, не смотря даже на то, что материал для работы, что я предоставил, оказался не очень пригодного качества. Но при этом верстка выполнена хорошо. Хороший специалист.
Очень приятный в общении заказчик. Оплату получил в срок, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад