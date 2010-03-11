Верстка макета на Друпал

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок169 просмотров

1) сверстать дизайн

2) одеть на друпал

3) прикрутить к друпалу модули

4) выложить на наш хостинг.

За это плачу 70$ . Расчёт - яндекс-деньги по курсу 1 к 30. Макеты передам исполнителю.

Drupal
15 лет назад
Zonovdim
Дмитрий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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