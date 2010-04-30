Верстка на div в strict режиме 5 страниц

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

Обязательное требование - предоставить цену за верстку 5 дизайнов. Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со всеми.

Требуется сверстать 5 дизайнов. Точнее, дизайнов намного больше, но будем давать в работу пулами по 5 штук.

Пример типичного дизайна для верстки - http://ru1.dbware.biz/images/site18.jpg (но есть и более простые).

Требования к верстке:

0. DOCTYPE=strict

1. Верстка ТОЛЬКО на дивах. Позиционирование должно быть относительным (если вначале страницы что-то добавили, то содержимое должно сдвигаться вниз, а не накладываться поверх нового блока)

2.Валидный CSS

3.Код должен читаться легко. Структура кода д.б. понятна и структурирована.

4.Дизайн должен одинаково выглядеть в IE 6+, Firefox 2+, Opera 9.5+, Safari 3+

5.Верстка должна быть валидной и сделана согласно требованиям xhtml

6.Код страницы д.б максимально-разумно минимизирован.

7.Желательно (если это возможно в конкретном случае при отсутствии абсолютного позиционирования) текстовые блоки с помощью div-ов располагать вначале кода страницы.

8 Текстовые блоки должны тянуться по вертикали.

9.Динамически блоки нужно верстать в количестве 1 элемента, четко указывая какая разметка должна дублироваться.

10. Нельзя использовать JavaScript

11. Файл стилей должен быть один (для IE не должно быть отдельного дополнительного файла)

12 Все надписи должны идти только текстом. Текст, вставленный как картинка недопустим.

Требования по гарантии:

Мы не можем мгновенно вставить сверстанные сайты в шаблонизатор и проверить что все нормально показывается. Поэтому требуется гарантия 3 месяца на исправления по пунктам 4, 8, 9 из требований выше.

Просьба сразу предоставить файл с примерами Вашей верстки на div в стрикт режиме. "У меня в портфолио" - не подходит (нет времени бегать по портфолио и искать, а где же этот пример дивовой верстки среди 95% примеров табличной). Или ссылки на примеры. Достаточно один пример.