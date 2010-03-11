ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Обязательное требование - предоставить цену за верстку 5 дизайнов. Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со всеми. Требуется сверстать 5 дизайнов. ...
Сверстать выпадающее меню
Нужно сверстать выпадающее меню
Проект очень срочный...
Работа должна будет выполнена быть сразу
Писать в аську, там скину макет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно выполнить верстку для Moy-Web.Завершен15 лет назад
- $70
1) сверстать дизайн 2) одеть на друпал 3) прикрутить к друпалу модули 4) выложить на наш хостинг. За это плачу 70$ . Расчёт - яндекс-деньги по курсу 1 к 30. Макеты ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый всем день. http://traq.domik.net:3000/ Login: learn Pass: 12345 Проект - documentation Создать там в Wiki набор статей, с оглавлением и прочим. ...Закрыт15 лет назад
- $100
День добрый, нужно натянуть шаблон на wordpress и дать ему нужный функционал, сделать все нужно до завтрашнего вечераHTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет, Необходимо сверстать SVG страницу используя raphael.js. Страниц 6 Пишите, пожалуйста, свои цены и прикладывайте свои работы именно по SVG объектамHTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист, который сможет исправить баги верстки на сайте (оптимизировать код под ИЕ6) – они отображаются только в ИЕ6, в остальных браузерах все отлично. Шаблон лицензионный. ...Завершен15 лет назад
- $5
Допилить footer в шаблонеЗавершен15 лет назад
- $30
Движок самописный,нужно сверстать качественно макет.всю информацию предоставлю исполнителюЗавершен15 лет назад
- $5
На сайте студии загара есть информация о 5 соляриях: http://vs-sun.ru/plesheeva.html. Это 5 таблиц друг под другом, которые занимают много вертикального места. Вместо этого надо сделать таблицу 2x3, где в ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад