Верстка шаблона

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Завершен13 заявок343 просмотра

Необходимо сверстать простой шаблон

15 лет назад
InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zara09
Зара 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Как всегда верстка на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zara09
Зара 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад